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09 июня, 10:38

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Терапевт Тен: при недостатке сна может развиться сахарный диабет

Терапевт предупредила о риске развития сахарного диабета при недостатке сна

Фото: 123RF.com/amenic181

Вероятность появления у человека сахарного диабета увеличивается при малом количестве часов сна. Об этом в беседе с News.ru сообщила терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

Специалист отметила, что физическая активность, правильное питание помогают уменьшить риск возникновения болезни.

Тен пояснила, что недостаток сна – это не только про круги под глазами и общее разбитое состояние. Систематический дефицит приводит к разрушению метаболического здоровья.

"Исследования показали, что даже несколько дней недосыпа вызывают инсулинорезистентность – состояние, при котором клетки перестают адекватно реагировать на инсулин и не усваивают глюкозу. Глюкоза накапливается в крови, и ее уровень растет", – рассказала она.

Врач подчеркнула, что предотвратить заболевание можно, управляя стрессом, следя за физической активностью и питанием. Она посоветовала ложиться спать и вставать в одно и то же время. За час до ухода ко сну лучше отложить гаджеты. Ведь свет от экранов смартфонов или компьютеров мешает выработке мелатонина.

Лучше принять теплый душ и проветрить спальню перед отдыхом. От алкоголя и кофеина во второй половине дня стоит отказаться. Есть желательно за 2 или 3 часа до сна.

Тен добавила, что при продолжительности сна от 7 часов 18 минут риск возникновения инсулинорезистентности крайне мал. Эксперт напомнила, что вредным считает избыток сна (свыше 9 часов) и его недостаток (меньше 6 часов).

Ранее ученые сделали вывод, что кофеин может ухудшить качество сна. По их словам, вещество изменяет саму структуру сна. Это показали результаты электроэнцефалографии.

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