27 мая, 11:58

Общество
Эксперт Карташова: в скумбрии содержится магний, который помогает справляться со стрессом

Врач назвала продукт, помогающий против стресса

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В 200 граммах скумбрии содержится почти половина дневной нормы магния, который помогает справляться со стрессом. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-диетолог Марина Карташова.

По ее словам, эта рыба отличается рекордным сочетанием магния и омега‑3 жирных кислот. Магний регулирует работу нервной системы, помогает мышцам расслабляться и уменьшает физические проявления тревоги.

Так как полезным веществам из скумбрии нужно время, чтобы накопиться, Карташова рекомендовала анчоусы как быструю "скорую помощь" для нервной системы.

"В 200 граммах анчоусов содержится два критически важных нутриента: триптофан и цинк", – пояснила эксперт.

Триптофан превращается в серотонин, который отвечает за хорошее настроение, ощущение безопасности и сон. Цинк же помогает снизить тревогу и устранить негативные эффекты от длительного нервного перенапряжения.

Между тем биохимик Джесси Инчауспе ранее назвала идеальный завтрак для психического благополучия. Так, сладкие завтраки способны вызвать резкий скачок глюкозы, а пища с высоким содержанием белков и жиров помогает поддерживать стабильный уровень сахара.

Также, по словам эксперта, сначала лучше есть клетчатку, а после – белки и жиры. Углеводы лучше оставлять на конец приема пищи.

