Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки

Сергей Собянин и глава МЧС России Александр Куренков подписали соглашения о реализации мероприятий для повышения безопасности на водных объектах Москвы.

Благодаря соглашению между МЧС РФ и правительством Москвы движение маломерных судов будет эффективно контролироваться. Это особенно важно в условиях быстрого развития столичного речного транспорта.

В прошлом году пассажиропоток регулярных, прогулочных и круизных перевозок по Москве-реке вырос до 4,5 миллиона человек, что является абсолютным рекордом за последние 30 лет. При этом за 3 года регулярным речным транспортом стали пользоваться в 4 раза больше пассажиров.

К 2030 году пассажиропоток может достигнуть 7,5 миллиона, включая 4 миллиона пассажиров регулярных перевозок. Только в 2026-м ожидается рост почти на полмиллиона.

По словам Куренкова, каждый год в Москве становится все больше судов, поэтому для МЧС очень важно обеспечивать безопасность людей на воде. Для этого необходимо сотрудничество всех заинтересованных органов власти. Он выразил надежду, что подписанное соглашение поможет снизить риски возникновения ЧП.

Как рассказал Собянин, в последние 4 года число зарегистрированных в столице судов выросло до 4 тысяч, увеличившись в 2,6 раза. Он добавил, что в сезон навигации на Москве-реке и Химкинском водохранилище становится тесно. Поэтому движение речного транспорта важно контролировать, а также внедрять современные технологичные решения для урегулирования этого вопроса.

В рамках соглашения Московская автомобильная дорожная инспекция (МАДИ) сможет контролировать движение маломерных судов в акваториях Москвы-реки и Химкинского водохранилища в границах города. Она будет следить за скоростным режимом и стоянкой, а также за безопасностью пассажиров.

Кроме того, МАДИ начнет контролировать соблюдения правил безопасности при эксплуатации причалов. В случае выявления нарушений будут составляться протоколы.

МЧС же начнет контролировать качество выполнения этих полномочий. Также ведомство продолжит следить за безопасностью на столичных прудах, Яузе и Сходне. Кроме того, оно, как и раньше, будет выдавать права на управление маломерными судами, аттестовывать судовладельцев.

При этом правительство Москвы и МЧС будут иметь доступ к информационным системам друг друга для более эффективного взаимодействия. Соглашение заключено на 5 лет и будет действовать до 2031 года.

Инспекторы МАДИ приступят к патрулированию в том числе вместе с сотрудниками Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Помимо этого, нарушения будут фиксироваться камерами. Сейчас в речной акватории уже более 540 систем фотовидеофиксации, а в 2027 году их станет 800. Информация с устройств попадает в информационную систему "Москва.Река" и передается в контрольные и правоохранительные органы.

Ранее на воду были спущены первые 4 электросудна "Москва 1.0", произведенные на Московской верфи в Нагатинском затоне. По словам Собянина, уже к 2030 году в центральной части акватории Москвы-реки не останется кораблей на дизельном топливе. Мэр подчеркнул, что в 2035 году вся река должна пользоваться только электросудами.