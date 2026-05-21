21 мая, 09:25

Транспорт

Число прогулочных судов на Москве-реке выросло до 167

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала сезона летней речной навигации на Москве-реке постепенно начали работать 167 судов. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Уточняется, что это на 12 судов (на 7%) больше, чем годом ранее. Всего судовладельцы заключили с ЦОДД Москвы 76 договоров, позволяющих вывести технику в акваторию.

"Речной ситуационный центр ЦОДД заранее распределяет рейсы через электронную платформу, где хранится вся информация о судах. Это делает движение судов предсказуемым и безопасным", – цитирует пресс-служба заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В электронной системе хранятся не только все данные о судах, но и документы о компании, наличие у нее разрешений и лицензий. На основе этого составляется расписание рейсов. При помощи 500 камер движение речных судов отслеживается. Это позволяет предотвращать нештатные ситуации.

При этом с момента начала работы регулярного речного электротранспорта количество поездок на электросудах превысило 3,5 миллиона. После открытия регулярных речных маршрутов возможность пользоваться инновационным видом транспорта получили жители 22 районов мегаполиса. Всего же за этот период на борту электросудов было проведено 155 культурных и образовательных мероприятий.

Москвичи и туристы стали активно путешествовать по реке с открытием летней навигации

транспортгород

