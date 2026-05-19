Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 21:33

Транспорт

Внедрение инноваций станет одним из ключевых направлений развития транспорта Москвы

Фото: foto.mos.ru

Внедрение инновационных технологий, расширение и модернизация инфраструктуры станут главными направлениями развития транспортной системы Москвы в ближайшие годы. Об этом заявили участники круглого стола "Развитие транспортного каркаса Москвы" на пленарном заседании регионального форума "Единой России" "Есть результат!".

Участниками дискуссии стали депутат Госдумы, Герой России и летчик-космонавт Роман Романенко, депутат Госдумы Евгений Попов и член Общественной палаты РФ Александр Асафов.

Романенко отметил, что Москва стала одним из лидеров по развитию высокотехнологичного общественного транспорта. В качестве примера он привел беспилотные трамваи, которые начали курсировать в столице осенью 2025 года.

По его словам, они уже перевезли более 100 тысяч пассажиров. В ближайшие месяцы парк таких вагонов планируют увеличить до 15 единиц, а к 2030 году беспилотными должны стать около двух третей всех трамваев города.

Кроме того, в московском метро продолжается тестирование первого отечественного беспилотного поезда. При успешном завершении испытаний поездки с пассажирами могут начаться в 2027 году.

Еще одним перспективным направлением участники круглого стола назвали использование нейросетей для управления дорожным движением. Система анализирует загруженность магистралей и помогает перераспределять транспортные потоки. Сейчас в Москве работают более 66 тысяч умных светофоров, а также дорожные табло и датчики движения.

Асафов отдельно отметил развитие речного транспорта. По его словам, круглогодичные электросуда, запущенные в столице летом 2023 года, уже стали частью городской транспортной системы. За прошлый год пассажиры совершили на речном транспорте около 3,8 миллиона поездок.

Сегодня действующие маршруты связывают 22 района Москвы, а в 2026 году планируется запуск четвертого регулярного маршрута. Также ожидается рост круизного пассажиропотока примерно на 10%: столичные речные вокзалы смогут принимать более 20 судов ежедневно.

Еще одним крупным проектом остается перевод городского транспорта на электробусы. Сейчас в Москве работают около 3 тысяч таких машин, а к 2030 году их доля в автопарке должна превысить 70%.

Попов подчеркнул, что комплексное развитие транспортной инфраструктуры позволило сделать Москву одним из лидеров страны по уровню комфорта и безопасности перевозок. По его словам, благодаря модернизации дорог, строительству новых станций метро и развязок средняя скорость движения в часы пик с 2011 года выросла более чем в полтора раза. Он добавил, что сегодня общественный транспорт выбирают около 70% москвичей.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что власти Москвы принимают активные меры для решения транспортного вопроса. По словам градоначальника, с 2010 года число автомобилей в регионе увеличилось на 3 миллиона, превысив 9 миллионов.

При этом в мегаполисе стало в 5 раз меньше дней, во время которых фиксировалось интенсивное дорожное движение выше 8 баллов.

Читайте также


транспортгород

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика