01:58

Транспорт

Движение в районе Нагатинской набережной перекрыто до 30 декабря 2028 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение автотранспорта на участке в районе Нагатинской набережной перекрыто до 30 декабря 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ. Проезд будет закрыт на участке местного проезда в районе дома 40А по Нагатинской набережной.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что с 12 января по 7 августа 2026 года в районе Мосфильмовской улицы и проспекта Генерала Дорохова будут действовать поэтапные ограничения движения. Ограничения также связаны со строительными работами.

Так, с 12 января на съезде с проспекта Генерала Дорохова на Мосфильмовскую улицу в районе дома 88, корпуса 2, строения 7 сначала будет закрыта одна из четырех полос, а с конца марта по 20 апреля – уже по одной полосе в каждом направлении.

