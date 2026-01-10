Форма поиска по сайту

10 января, 04:57

Движение транспорта ограничат на проспекте Генерала Дорохова и Мосфильмовской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 12 января по 7 августа 2026 года в районе Мосфильмовской улицы и проспекта Генерала Дорохова будут действовать поэтапные ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ. С 12 января на съезде с проспекта Генерала Дорохова на Мосфильмовскую улицу в районе дома 88, корпуса 2, строения 7 сначала будет закрыта одна из четырех полос, а с конца марта по 20 апреля – уже по одной полосе в каждом направлении.

Параллельно, с 21 апреля по 10 июня, одну из трех полос закроют на противоположном съезде – с Мосфильмовской улицы на проспект Генерала Дорохова.

После этого с 11 июня ограничения затронут местный проезд по Мосфильмовской улице напротив того же дома. Там сначала частично, а с 7 июля и полностью закроют одну полосу, организовав для движения временное уширение. При этом все ограничения будут круглосуточными.

Ранее в столичном Дептрансе предупредили, что движение на улице Новозаводская перекрыто до 1 ноября 2027 года. Ограничения также связаны с проведением строительных работ и коснутся участка дороги на улице Новозаводская от дома 18а, строения 111 до дома 26, строения 7.

