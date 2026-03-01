Форма поиска по сайту

01 марта, 22:48

Происшествия

МИД Ирана заявил, что удары по базам США в регионе не являются нападением на сами страны

Фото: depositphotos/trekandshoot

Ракетные удары по американским объектам в странах Персидского залива имеют военную цель и не направлены против самих государств. Об этом заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

Он также добавил, что гибель верховного лидера Али Хаменеи может спровоцировать новые конфликты на религиозной почве.

"Бомбардировки нашей столицы никак не влияют на нашу способность продолжать войну", – уточнил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

В свою очередь представитель израильского дипведомства Гидеон Саар заявил, что достижение целей операции против Ирана невозможно без смены власти в Тегеране.

Уточняется, что Армия Израиля нанесла удары по десяткам объектов КСИР, иранской разведки, ВВС Ирана и другим командным центрам в Тегеране, а ВВС Израиля провели более 30 ударов по ракетным установкам и системам ПВО исламской республики.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о гибели министра обороны Ирана генерала-лейтенанта Азиза Насирзаде, а также о разрушениях зданий полиции в пригороде Тегерана и погибших.

Тем временем власти ОАЭ объявили о закрытии посольства в Тегеране и отзыве посла и всех сотрудников дипмиссии из-за ракетных ударов Ирана по территории страны.

Израильская сторона и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

Позднее американский лидер заявлял, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном, и он принял поступившее предложение. Однако он отказался называть сроки возможных контактов с представителями исламской республики. Глава МИД Ирана, в свою очередь, ответил, что вопросы о возобновлении переговоров следует адресовать США.

