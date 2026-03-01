Глава МИД Ирана заявил, что вопросы переговоров с США должен комментировать Вашингтон

Фото: ТАСС/EPA/MARTIAL TREZZINI

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что вопросы о возобновлении переговоров с США следует адресовать Вашингтону, который начал военную операцию. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC News.

"Мы вели переговоры с Соединенными Штатами дважды за последние 12 месяцев, и в обоих случаях они атаковали нас посреди переговоров, это стало для нас крайне горьким опытом", – сказал министр.

По словам Арагчи, стороны были близки к достижению соглашения, однако решение Вашингтона вновь применить военную силу против Тегерана сорвало этот процесс.

Он добавил, что гибель нескольких иранских командиров не повлияла на оборонный потенциал страны, а вооруженные силы остаются на позициях и готовы защищать страну.

Министр подчеркнул, что Тегеран не считает себя связанным какими-либо ограничениями в обороне и рассматривает действия США как целенаправленную кампанию по срыву мирных переговоров. Арагчи также сообщил о запуске процедуры избрания нового верховного лидера Ирана.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном отметил, что эскалация в регионе создает угрозы безопасности арабским странам Персидского залива и требует немедленного прекращения боевых действий и возвращения к политико-дипломатическому урегулированию.

Израильская сторона и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

Позднее американский лидер заявлял, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном, и он принял поступившее предложение. Однако он отказался называть сроки возможных контактов с представителями исламской республики.