Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 20:59

Политика

Глава МИД Ирана заявил, что вопросы переговоров с США должен комментировать Вашингтон

Фото: ТАСС/EPA/MARTIAL TREZZINI

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что вопросы о возобновлении переговоров с США следует адресовать Вашингтону, который начал военную операцию. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC News.

"Мы вели переговоры с Соединенными Штатами дважды за последние 12 месяцев, и в обоих случаях они атаковали нас посреди переговоров, это стало для нас крайне горьким опытом", – сказал министр.

По словам Арагчи, стороны были близки к достижению соглашения, однако решение Вашингтона вновь применить военную силу против Тегерана сорвало этот процесс.

Он добавил, что гибель нескольких иранских командиров не повлияла на оборонный потенциал страны, а вооруженные силы остаются на позициях и готовы защищать страну.

Министр подчеркнул, что Тегеран не считает себя связанным какими-либо ограничениями в обороне и рассматривает действия США как целенаправленную кампанию по срыву мирных переговоров. Арагчи также сообщил о запуске процедуры избрания нового верховного лидера Ирана.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном отметил, что эскалация в регионе создает угрозы безопасности арабским странам Персидского залива и требует немедленного прекращения боевых действий и возвращения к политико-дипломатическому урегулированию.

Израильская сторона и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

Позднее американский лидер заявлял, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном, и он принял поступившее предложение. Однако он отказался называть сроки возможных контактов с представителями исламской республики.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика