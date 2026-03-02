Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 07:12

Политика

Самолет МЧС с россиянами из Египта приземлился в Москве

Фото: ТАСС/Алексей Штокал

Спецборт Ил-76 МЧС России с группой россиян, которые покинули Израиль через сухопутную границу, прибыл из Египта в столичный аэропорт Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Всего на борту самолета 84 человека, в том числе 38 детей, – это дипломатические работники и их семьи, которые работали на территории Израиля и покинули страну через наземные пункты пропуска в Шарм-эш-Шейхе.

Вывоз граждан РФ был организован по указанию Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Ранее еще одна группа из 35 россиян была эвакуирована из Ирана на территорию Азербайджана. Гражданам обеспечили проход через Астаринский погранично-таможенный пункт. Им предоставили горячий чай и сладости.

Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки. В дипведомстве призвали не приближаться к военным и государственным объектам, не вести фото- и видеосъемку, избегать мест массового скопления людей и выполнять указания местных властей.

Ассоциация "Турпомощь" открыла горячую линию для российских туристов на Ближнем Востоке

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политика

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика