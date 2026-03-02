Самолет МЧС с россиянами из Египта приземлился в Москве

Фото: ТАСС/Алексей Штокал

Спецборт Ил-76 МЧС России с группой россиян, которые покинули Израиль через сухопутную границу, прибыл из Египта в столичный аэропорт Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Всего на борту самолета 84 человека, в том числе 38 детей, – это дипломатические работники и их семьи, которые работали на территории Израиля и покинули страну через наземные пункты пропуска в Шарм-эш-Шейхе.

Вывоз граждан РФ был организован по указанию Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Ранее еще одна группа из 35 россиян была эвакуирована из Ирана на территорию Азербайджана. Гражданам обеспечили проход через Астаринский погранично-таможенный пункт. Им предоставили горячий чай и сладости.

Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки. В дипведомстве призвали не приближаться к военным и государственным объектам, не вести фото- и видеосъемку, избегать мест массового скопления людей и выполнять указания местных властей.