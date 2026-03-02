Форма поиска по сайту

02 марта, 04:19

Происшествия
NYT: мигрант с символикой Ирана открыл стрельбу в баре Техаса

В Техасе мигрант с символикой Ирана расстрелял посетителей бара

Фото: depositphotos/dechevm

Мигрант из Сенегала открыл стрельбу в одном из баров американского штата Техас. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате два человека и сам стрелявший погибли на месте. Еще 14 человек получили различные травмы, спасатели доставили их в ближайшую больницу.

По данным газеты, злоумышленника уже несколько раз арестовывали, в том числе за незаконную торговлю. В момент преступления на нем были кофта с надписью "имущество Аллаха" и футболка с флагом Ирана. В его автомобиле также нашли Коран.

Полицейские считают, что мотивом преступления стала месть за военную операцию США в Иране.

Израиль и Штаты нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Американский президент Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

Позднее глава Белого дома заявлял, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном, и он принял поступившее предложение. Тем не менее он отказался называть сроки возможных контактов с представителями исламской республики.

Число погибших при ударе по школе в Иране достигло 153

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияза рубежом

