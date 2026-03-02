Форма поиска по сайту

02 марта, 16:56

Туризм

Роспотребнадзор консультирует туристов из-за ситуации на Ближнем Востоке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Территориальные органы Роспотребнадзора консультируют туристов по вопросам, связанным с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба ведомства.

Также надзорное ведомство помогает туристам составлять претензии и иски в случае нарушения их прав.

Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В частности, одна из ракет упала возле пятизвездочного отеля Fairmont The Palm в Дубае. Также иранский беспилотник поразил знаменитый отель Бурдж-аль-Араб. Кроме того, дрон сдетонировал около одного из терминалов международного аэропорта Дубая. В результате один человек погиб и еще семеро пострадали.

На этом фоне Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства.

В свою очередь, власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов, а не выселять их. Также уточнялось, что потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения путешественников составляют не менее 1,5 миллиона долларов в день.

Самолет из Абу-Даби приземлится в Москве через 3 часа

туризмполитиказа рубежом

