Иран атаковал 60 стратегических целей США и Израиля с начала эскалации конфликта

Фото: 123RF.com/evdoha

За последние трое суток Иран атаковал 60 стратегических целей и 500 военных объектов США и Израиля. Исламская Республика запустила более 700 беспилотников и сотни ракет, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Отмечается, что иранские ракеты и дроны, в частности, нанесли удары по разведывательным центрам и складам Соединенных Штатов в регионе Персидского залива. Кроме них, атаке подвергся промышленный комплекс израильской армии в городе Беэр-Шева.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые расположены в странах Персидского залива.

В результате военной операции Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

По данным СМИ, с начала атак Вашингтона и Иерусалима погибли как минимум 555 жителей Ирана. Также пострадал 131 район страны. Один из ударов пришелся на школу для девочек в городе Минаб, где погибли около 165 человек.