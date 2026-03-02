В Роскомнадзоре опровергли информацию о закрытии подключения к иностранным VPN

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Информация о том, что Роскомнадзор закрыл возможность напрямую подключаться к иностранным серверам, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее некоторые новостные телеграм-каналы сообщали, что РКН приступил к массовой блокировке VPN в России. Утверждалось, что специальная нейросеть якобы выявляет характерные признаки VPN-протоколов и перекрывает их узлы.

"Настоятельно рекомендуем проверять публикуемые данные, напоминаем о недопустимости распространения недостоверной информации", – уточнили в надзорном ведомстве.

Несмотря на это, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций продолжает отслеживать активность VPN-сервисов в России. В частности, к концу февраля ведомство заблокировало 469 программ.

В РКН пояснили, что данные решения принимаются в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными правительством РФ.

Параллельно ведется мониторинг среди пользователей, прибегающих к использованию VPN для совершения преступлений, напомнили ранее в нижней палате парламента. Такие действия подпадают под отягчающие обстоятельства.