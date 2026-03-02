Фото: ТАСС/AP/Thomas Padilla

Париж готов использовать ядерные силы в "жизненных интересах" государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своей программной речи о ядерном сдерживании.

Макрон добавил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". По его словам, ядерные державы должны приспособиться к перспективе крупных конфликтов без применения ядерного оружия в своем окружении.

"Мы должны укрепить наш потенциал ядерного сдерживания перед лицом стоящих вызовов и мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента", – цитирует его РИА Новости.

В частности, Макрон уже отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны. При этом Париж больше не будет сообщать данные о размерах ядерного арсенала.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что если в Эстонии появится ядерное оружие, направленное на Россию, Москва также нацелит свое оружие на Таллин. Мир вступил в эпоху конфликтов, турбулентности и напряженности, указывал также председатель Госдумы Вячеслав Володин.

