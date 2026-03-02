Володин заявил, что мир вошел в фазу конфликтов

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Мир вступил в эпоху конфликтов, турбулентности и напряженности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

Преодолеть этот этап смогут лишь те государства, где общество консолидировано вокруг защиты своей страны и суверенитета, отметил он.

Также Володин подчеркнул, что Россия в настоящее время проходит через испытания, преодолевая которые становится более мощным государством.

"Наше преимущество – это не нефть, не газ, не другие природные ресурсы, которые есть у многих стран, потерявших свой суверенитет. Наше преимущество – президент (Владимир. – Прим. ред.) Путин, сплоченность вокруг него граждан России", – заявил он.

Вместе с тем, по его словам, в настоящий момент международные институты находятся в ослабленном состоянии и единственным фактором сдерживания является ядерное оружие.

По мнению Володина, ранее поддерживаемые балансы больше "не работают", а сдержать необратимые процессы способен лишь этот фактор. При этом он подчеркнул, что красной чертой остается применение ядерного оружия в конфликтах.

В конце февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану, после чего в республике было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Одна из иранских ракет упала около пятизвездочного отеля Fairmont The Palm в Дубае. Также дрон поразил отель Бурдж-аль-Араб. Посетителей эвакуировали на улицу, информация о возможных пострадавших не поступала.

Кроме того, иранский БПЛА атаковал терминал международного аэропорта Дубая. В результате один человек погиб и еще семеро пострадали.

На этом фоне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки. Также там призвали не приближаться к военным и государственным объектам, не вести фото- и видеосъемку, избегать мест массового скопления людей и выполнять указания местных властей.