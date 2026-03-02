Более 130 граждан РФ эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Фото: 123RF.com/adilcelebiyev

Азербайджан поспособствовал в эвакуации 131 россиянина из Ирана на фоне ударов США и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанской государственной погранслужбы.

Как уточнили в ведомстве, вывоз людей продолжается через пограничный пункт "Астара". Оттуда граждан пересаживают на автобусы, следующие до Баку.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Ответом Исламской республики стали удары по еврейскому государству и американским базам, расположенным в странах Персидского залива.

Эти государства ввели запрет на использование воздушного пространства. В связи с данным решением российские авиакомпании предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в этих государства.

В свою очередь, Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития РФ, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании приступили к работе по восстановлению полетов в страны Ближнего Востока.

В частности, "Аэрофлот" заверил, что с 3 марта начнет выполнять вывозные рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В первую очередь перевозчик планирует вывезти пассажиров, которые должны были улететь 28 февраля.