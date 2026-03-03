Al Hadath: Иран осуществил новый залп ракетами по Израилю

Фото: AP Photo/Tomer Neuberg

Иран осуществил новый массированный пуск баллистических ракет по территории Израиля в ночь на вторник, 3 марта. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Основной удар пришелся на южные районы страны, а также на агломерацию Тель-Авива. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Израиль и Соединенные Штаты начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика атаковала Израиль, а также военные базы США, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Ночью 3 марта американские и израильские военные силы возобновили удары по Ирану. Взрывы были зафиксированы в разных частях столицы страны.