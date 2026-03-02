ГД предложила отменить штрафы за утерю паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россиян могут освободить от уплаты штрафов за случайное повреждение или утрату паспорта РФ. С соответствующей инициативой обратились депутаты партии "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым, передает ТАСС.

Предложение было направлено на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева. В письме парламентарии напомнили, что умышленное уничтожение, порча или небрежное хранение паспорта, приведшее к его утрате, карается предупреждением или штрафом от 100 до 300 рублей. Однако госпошлина за выдачу нового документа составляет 1,5 тысячи.

Таким образом, человек, потерявший удостоверение личности по неосторожности или ставший жертвой кражи, вынужден не только оплачивать восстановление паспорта, но и нести дополнительный административный штраф.

"Просим вас рассмотреть вопрос внесения соответствующих изменений в постановление правительства РФ от 23.12.2023 № 2267 и подготовить предложения по корректировке статьи 19.16 КоАП РФ в части отмены штрафа за неумышленное повреждение или утрату паспорта", – следует из обращения.

По мнению чиновников, нововведения позволят не только обеспечить принцип справедливости и снизить финансовую нагрузку на граждан, но также устранить избыточность административных мер.

Ранее депутаты предложили создать единую цифровую паспортную карту как документа, удостоверяющего личность. Инициатива направлена на повышение качества и доступности госуслуг, сокращение временных затрат, уменьшение подделок и неправомерного использования удостоверений. Также она поспособствует увеличению доходов бюджета за счет электронного взаимодействия.