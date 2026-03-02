Эксперт Цариковская объяснила популярность тренда "ваби-саби" прагматичным подходом

Тренд на философию "ваби-саби" – реставрацию, подчеркивающую сколы и потертости старинных предметов, стал популярен среди зумеров в Сети. С чем это связано, разбиралась Москва 24.

Новая жизнь для старых вещей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/chin_chai_turkey

Пользователи из разных стран опубликовали под хештегом #вабисаби несколько десятков тысяч видеороликов и постов, показывая, как реставрируют старые вещи. Отдельно они подчеркивают их сколы и трещины. Причем особую популярность тренд приобрел среди зумеров.

Некоторые пользователи признались, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей в доме, отмечая, как те же сколы на кружке могут стать ее изюминкой. Другие таким образом стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах.

"Ты берешь старую кружку, из которой пила еще прабабушка, и добавляешь в нее новый, глубинный смысл. Скол, что появился около ручки, – это не просто изъян, а показатель того, что вещь была по-настоящему любимой. Каждый день ровно в 10:00 в нее наливали сладкий чай с лимоном, а по выходным после обеда, – грушевый компот. Ну разве такое можно выкинуть", – рассказал свою историю один из авторов.

Как рассказала Москве 24 ландшафтный архитектор, реставратор Любовь Цариковская, термин "ваби-саби" сочетает в себе два элемента: "ваби" – скромность, отсутствие яркости и напыщенности и "саби" – подлинность и естественность. Принципы такой философии проявляются не только в реставрации вещей, но и в архитектуре и дизайне.

Главное в искусстве этого направления – не скрыть изъяны, а раскрыть их уникальность, объяснила эксперт.





Любовь Цариковская ландшафтный архитектор, реставратор Его популярность сейчас во многом связана с общим трендом на возрождение старины. Некоторые активно ходят по винтажным рынкам и блошиным развалам, покупают предметы прошлых лет, что-то осовременивают, оставляют в первозданном виде, просто отмывая.

Причем основная целевая аудитория такого тренда не зумеры, как принято считать, а именно поколение "семидесятых", "восьмидесятых" и "девяностых", отметила эксперт.

"Молодежь, конечно, тоже интересуется такими вещами, но для них это скорее сиюминутное удовольствие. Для людей от 30 до 50 лет "ваби-саби" – это не просто философия, а стремление "реанимировать" все, что было ценно в прежние годы", – добавила реставратор.

При этом высокий спрос на "ваби-саби" объясняется и прагматичным моментом: многие старые вещи качественнее современных аналогов. Они лучше сохраняются, не выцветают и держат товарный вид, в частности это касается предметов интерьера и фарфора. Реставрировать их гораздо выгоднее и приятнее, чем покупать похожее у современных производителей, не понимая, что будет с вещью через 10–15 лет, отметила эксперт.

Разные платформы буквально пестрят видео с "ваби-саби". И если не требуется каких-то сложных технологических процессов, например обжига после склейки фарфора, любой желающий может научиться такой технике за короткий срок, заключила Цариковская.

Тренд как форма протеста

При этом психолог Екатерина Кольцова уверена, что популярность философии "ваби-саби" именно среди зумеров не просто модный тренд, а отражение глубинных изменений в общественном сознании.

По ее словам, многие устали от бесконечной погони за идеальной картинкой и "эволюционный маятник" качнулся в другую сторону. От демонстрации "какой я успешный, счастливый, красивый и талантливый" общество перешло к показу недостатков и их принятию.





Екатерина Кольцова психолог Зумеры стали задавать этот тренд не случайно. Это первое поколение, как минимум за последние 60 лет, которое воспитывалось в парадигме принятия человека таким, какой он есть. Миллениалы и бумеры росли с установкой "ты недостаточно хорош, посмотри на соседского сына – он лучше", им постоянно приходилось доказывать, что они достойны любви. Зумеров же воспитывали уже уставшие от этой гонки родители, которые транслировали совсем другую философию: "Я люблю тебя просто за то, что ты есть". Популярность реставрации старых вещей – это своего рода манифест против идеальности.

При этом такие занятия полезны с психологической точки зрения. Во-первых, это своего рода медитация: занимаясь кропотливым восстановлением вещи, получается полностью погрузиться в процесс, отключиться от внешнего шума. Во-вторых, это дает ощущение контроля и предсказуемости. В мире, где многое от человека не зависит, можно взять разбитую чашку и собственноручно сделать ее целой. В-третьих, это работает как метафора: реставрируя старый предмет, некоторые символически "чинят" и самих себя, душевные травмы и трещины, отметила специалист.

В свою очередь, маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков отметил в разговоре с Москвой 24, что увлечение старыми вещами и философией "ваби-саби" – это цикличный процесс.

По мнению эксперта, многие периодически возвращаются к тому, что имеет историю и индивидуальность. Это можно объяснить историческими аспектами.





Игорь Новиков маркетолог, член гильдии маркетологов Массовое производство, начиная с 1960-х годов, было нацелено на повторяемость и одинаковость. С одной стороны, это позволяло потребителю экономить, но с другой – лишало вещи индивидуальности. Даже обычная кухня, купленная 10 лет назад, на которую кто-то пролил что-то или оставил скол, после реставрации приобретает индивидуальность и воспримется как более ручной, домашний, приятный элемент интерьера.

Однако, по мнению эксперта, некорректно говорить, что ценители "ваби-саби" – это представители какой-либо возрастной группы. Тех, кто увлекается этим, сегментируют не по возрасту, а по поведенческим паттернам.

"Если человек любит старую мебель или антиквариат, он может родиться с таким вкусом и в 20 лет обставить квартиру в стиле ренессанс", – заверил эксперт.

При этом связь такого тренда с зумерами объясняется тем, что они составляют самую активную аудиторию в интернете. Она создает наибольший информационный шум, и кажется, будто представители такого поколения придумали антиквариат и реставрацию. Хотя не стоит забывать, что специальные мастерские существовали всегда, а интерес к такому явлению время от времени проявлялся то ярче, то слабее, заключил Новиков.