Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 13:41

Общество
Главная / Новости /

Психолог Кольцова: "ваби-саби" у зумеров – отражение изменений в общественном сознании

Психолог объяснила популярность философии "ваби-саби" среди зумеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Популярность философии "ваби-саби" среди зумеров является отражением глубинных изменений в общественном сознании. Об этом Москве 24 рассказала психолог Екатерина Кольцова.

Термин "ваби-саби" относится к японской философии и отражает восприятие мира через призму несовершенства и изменчивости. Он может присутствовать в таких сферах, как интерьер, одежда и аксессуары, с акцентом на скромную простоту. К "ваби-саби" можно отнести и реставрацию предметов.

По словам Кольцовой, зумеры стали задавать этот тренд не случайно.

"Многие действительно устали от бесконечной погони за идеальной картинкой, и эволюционный маятник качнулся в другую сторону. От демонстрации "какой я успешный, счастливый, красивый и талантливый" общество перешло к демонстрации недостатков и их принятию", – пояснила Кольцова.

Психолог напомнила, что зумеры стали первым поколением за последние 60 лет, которое воспитывалось в парадигме принятия человека таким, какой он есть. При этом миллениалы и бумеры росли с установкой "ты недостаточно хорош, посмотри на соседского сына – он лучше".

"Зумеров воспитывали уже уставшие от этой гонки родители, которые транслировали совсем другую философию: "Я люблю тебя просто за то, что ты есть". И сейчас, когда старшие поколения критикуют зумеров за недостаточную работоспособность, выдержку или таланты, те отвечают естественным протестом", – сказала она.

Кольцова отметила, что популярность реставрации старых вещей – это своего рода манифест против идеальности. Кроме того, сам процесс полезен с психологической точки зрения. Во-первых, это своего рода медитация. Во-вторых, дает ощущение контроля и предсказуемости.

Психолог добавила, что также это работает как метафора, так как, реставрируя старый предмет, человек символически "чинит" самого себя.

"Когда из маленьких осколков собирается целая картина, человек испытывает глубокое удовлетворение. Он видит, что даже сломанное может обрести новую жизнь, стать еще красивее и ценнее. Это учит принимать свои несовершенства, видеть в них не недостатки, а часть собственной уникальной истории", – заключила Кольцова.

Как сообщалось ранее, зумеры отличаются свободой выбора и отсутствием нужды бороться за базовые потребности. Это позволяет им выбирать профессию ради самореализации, а не только по критерию заработка. Фундамент для такого образа жизни, по мнению экспертов, был создан их предками.

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика