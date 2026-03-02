Психолог Кольцова: "ваби-саби" у зумеров – отражение изменений в общественном сознании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Популярность философии "ваби-саби" среди зумеров является отражением глубинных изменений в общественном сознании. Об этом Москве 24 рассказала психолог Екатерина Кольцова.

Термин "ваби-саби" относится к японской философии и отражает восприятие мира через призму несовершенства и изменчивости. Он может присутствовать в таких сферах, как интерьер, одежда и аксессуары, с акцентом на скромную простоту. К "ваби-саби" можно отнести и реставрацию предметов.

По словам Кольцовой, зумеры стали задавать этот тренд не случайно.

"Многие действительно устали от бесконечной погони за идеальной картинкой, и эволюционный маятник качнулся в другую сторону. От демонстрации "какой я успешный, счастливый, красивый и талантливый" общество перешло к демонстрации недостатков и их принятию", – пояснила Кольцова.

Психолог напомнила, что зумеры стали первым поколением за последние 60 лет, которое воспитывалось в парадигме принятия человека таким, какой он есть. При этом миллениалы и бумеры росли с установкой "ты недостаточно хорош, посмотри на соседского сына – он лучше".

"Зумеров воспитывали уже уставшие от этой гонки родители, которые транслировали совсем другую философию: "Я люблю тебя просто за то, что ты есть". И сейчас, когда старшие поколения критикуют зумеров за недостаточную работоспособность, выдержку или таланты, те отвечают естественным протестом", – сказала она.

Кольцова отметила, что популярность реставрации старых вещей – это своего рода манифест против идеальности. Кроме того, сам процесс полезен с психологической точки зрения. Во-первых, это своего рода медитация. Во-вторых, дает ощущение контроля и предсказуемости.

Психолог добавила, что также это работает как метафора, так как, реставрируя старый предмет, человек символически "чинит" самого себя.

"Когда из маленьких осколков собирается целая картина, человек испытывает глубокое удовлетворение. Он видит, что даже сломанное может обрести новую жизнь, стать еще красивее и ценнее. Это учит принимать свои несовершенства, видеть в них не недостатки, а часть собственной уникальной истории", – заключила Кольцова.

