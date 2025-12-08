Форма поиска по сайту

08 декабря, 14:42

Общество
Эксперт Быханов: зумеры ориентируются на самореализацию, выбирая креативные профессии

Эксперт рассказал, почему зумеры выбирают креативные профессии

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Поколение Z отличается свободой выбора и отсутствием нужды бороться за базовые потребности. Это позволяет зумерам выбирать профессию ради самореализации, а не только по критерию заработка, рассказал управляющий партнер кадровой компании Владислав Быханов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, фундамент для такого образа жизни был создан поколением X, которое обеспечило зумерам стабильную и комфортную среду. Благодаря этому молодежь выросла в условиях, которые позволили им развиваться, не испытывая постоянной тревожности. За счет этого представители поколения Z научились ценить сохранение энергии и ресурсов, предпочитая двигаться по жизни без спешки, указал специалист.

Быханов также обратил внимание, что молодежь не стремится рано вступать в брак или заводить большие семьи. Это связано с тем, что зумеры с детства усвоили принцип заботы о себе в первую очередь.

"Для них строят квартиры не 33, а уже 23 квадратных метра, ведь жилье меньшего размера идеально подходит для одинокого проживания. Это позволяет им сохранять независимость и свободу выбора", – отметил Быханов.

Такой подход, как считает эксперт, имеет свои преимущества. Он указал, что зумеры становятся более рациональными, стараясь заранее просчитывать риски. Они следуют принципам здорового образа жизни, что положительно влияет как на их самочувствие, так и на общество в целом.

Кроме того, стабильность и предсказуемость в работе позволяют им избегать ошибок, связанных с человеческим фактором. По словам эксперта, творчество для поколения Z – это способ самовыражения и средство борьбы с тревожностью. Именно через искусство, музыку и литературу они формируют новое будущее для себя и следующих поколений.

Ранее психолог Анна Полосина рассказала, почему зумеры не запоминают информацию. Их становление происходило в пространстве, которое было перенасыщено фактами, из-за чего молодежь расширила свой кругозор и сформировала более целостное представление о мире. Однако это привело к рассеянности и невозможности сосредоточиться.

