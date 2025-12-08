Семь человек пострадали при землетрясении в Японии

Фото: ТАСС/AP

В Японии в результате землетрясения пострадали семь человек. Об этом сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити на экстренном брифинге в своей канцелярии, передает РИА Новости.

Она добавила, что информация о нанесенном ущербе уточняется.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на севере Японии в понедельник, 8 декабря. Эпицентр располагался к востоку от префектуры Аомори. В наибольшей опасности также оказались прибрежные зоны Иватэ и Хоккайдо. Жителей призвали эвакуироваться оттуда и переместиться на возвышенность.

Позднее в Японии зафиксировали цунами. Высота волн в районе Аомори составила 40 сантиметров, а на Хоккайдо – 20 сантиметров.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что землетрясение не затронуло основные потоки российских туристов и популярные маршруты. Там добавили, что подземные толчки на севере Японии фиксируются достаточно часто и это землетрясение не оказало влияния на работу крупных аэропортов.

При этом местная железнодорожная компания JR East сообщала о приостановке движения поездов по нескольким линиям. Это касалось и высокоскоростных поездов.

