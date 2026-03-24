HR-эксперт Лоикова назвала профессии для соискателей старше 45 лет

Россиянки старше 45 лет часто получают отказы при трудоустройстве, утверждают некоторые эксперты. Действительно ли это так и где найти работу в предпенсионном возрасте, расскажет Москва 24

Дискриминация?

С отказом при трудоустройстве сталкиваются 90% россиянок старше 45 лет – работодатели нередко отсеивают таких кандидатов именно из-за возраста. Особенно сложно приходится женщинам, которые брали длительный перерыв в карьере для воспитания детей, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян телеграм-каналу Baza.

Более того, отказы, связанные с возрастом, получают до 45% соискателей старше 55 лет. Часто им предлагают тяжелый физический труд или работу с низкой зарплатой, подчеркнул Мурадян. По его словам, напрямую о возрасте, как правило, не говорят из-за законодательного запрета дискриминации. Работодатели опасаются, что соискательницы с перерывом в 10 и более лет потеряли профессиональные навыки и не смогут быстро адаптироваться к современным реалиям.

Однако, по данным СМИ, с проблемами сталкиваются и женщины, которые не брали длительных пауз в карьере. К примеру, 47-летняя Наталья из Подмосковья в разговоре с журналистами рассказала, что не может найти работу уже 3 года и вынуждена перебиваться редкими проектными подработками. О возрасте ей напрямую не говорят, но все ясно уже на этапе вакансий, где регулярно встречаются формулировки про "молодой дружный коллектив".

Собеседница уверена, что работодатели ее резюме зачастую даже не открывают. А если дело доходит до собеседования, то отказывают якобы из-за "слишком высокого уровня навыков". В похожей ситуации оказались и знакомые Натальи, утверждает женщина.

О дискриминации журналистам рассказала и 58-летняя Марина из Белгорода, которая сделала 12-летний перерыв ради воспитания детей. Женщина утверждает, что на должность продавца ее взяли на стажировку, но спустя 3 дня попросили больше не выходить. Причина – трудности с современными системами учета денег. Затем она устроилась на птицефабрику: проблем на собеседовании не возникло, но сама работа оказалась физически изматывающей и низкооплачиваемой. На вакансии без тяжелого труда Марину не берут – ссылаются на "отсутствие опыта" и формулировку "не подходите".

При этом большинство россиян не планируют прекращать работать после выхода на пенсию: по данным опроса одного из аналитических центров, 78% респондентов намерены трудиться как можно дольше. Только 22% рассчитывают жить за счет накоплений.

Среди главных причин оставаться в профессии, которые назвали россияне, – желание сохранить социальную активность, избежать депрессии и чувство ответственности за близких. Кроме того, 31% участников опроса не хотят ни от кого зависеть и стремятся помогать семье, а 23% ценят социальные связи, которые дает работа. Еще 18% не знают, чем занять себя на пенсии, а 11% считают, что труд помогает сохранить физическую форму.

Для тех, кто все же планирует завершить карьеру, основной стратегией стали накопления: 28% открыли специальные счета, 11% рассматривают инвестиции в недвижимость, а 8% – создание собственного бизнеса.

Сила опыта

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 согласилась, что тенденция отказов, связанных с возрастом, существует. По ее словам, озвученный в СМИ процент внушает тревогу.

Ситуация осложняется тем, что дискриминация ушла в тень. Эксперт подтвердила, что работодатели напрямую не пишут "нам не нужны женщины 45+", но используют эвфемизмы: "коллектив молодой", "требуется высокая обучаемость". А на собеседовании отказывают под предлогом "чрезмерной квалификации" и опасений, что специалист "перерастет" должность.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Особенно сложно приходится женщинам, у которых был перерыв в карьере – декрет, уход за детьми или престарелыми родственниками. Работодатели опасаются, что такие кандидаты потеряли квалификацию. Однако сегодня в России наблюдается кадровый голод, и отношение к зрелым соискателям постепенно меняется в лучшую сторону.

На сегодняшний день российское законодательство напрямую запрещает дискриминацию в сфере труда, в том числе по возрасту. Сложность в том, что работодатели редко называют официальную причину отказа, отметила специалист.

"Однако существует юридически закрепленный механизм защиты. Если вы считаете, что отказали из-за возраста, то имеете право направить работодателю письменный запрос с требованием сообщить причину. Согласно статье 64 ТК РФ, работодатель обязан предоставить письменный мотивированный ответ в течение семи рабочих дней. Фиксируйте доказательства: сохраняйте скриншоты переписки, при устном разговоре запишите на диктофон", – рекомендовала эксперт.

При наличии явных признаков дискриминации необходимо обращаться в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), прокуратуру или суд.

"Для работодателей, которые необоснованно отказали в трудоустройстве лицам предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии), предусмотрена даже уголовная ответственность за необоснованный отказ в трудоустройстве с штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами (статья 144.1 УК РФ)", – подчеркнула эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Главные козыри зрелого соискателя 45+ – опыт, ответственность, умение решать сложные задачи без паники, психологическая насмотренность.

По оценке эксперта, рынок труда предлагает специалистам в этой возрастной категории широкий выбор вакансий. Наиболее высокие зарплаты (до 100 тысяч рублей) доступны в производстве и логистике (станочники, швеи, автослесари, сварщики), а также в строительстве и ремонте (от 100 тысяч для инженеров‑механиков и менеджеров – дизайнеров мебели).

Также она отметила варианты в медицине и образовании, где возраст соискателей не играет роли: востребованы врачи, стоматологи, педагоги и средний медперсонал. Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий (повара, продавцы, администраторы, бухгалтеры, экономисты, кадровики).

"Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение в рамках нацпроекта "Кадры" через портал "Работа России" или центры занятости – это снимает страх работодателя об устаревших знаниях", – добавила эксперт.

Дополнительно нужно адаптировать резюме: указать только последние 10 лет опыта, сделать акцент на конкретных достижениях и результатах, использовать ключевые слова, чтобы его находили поисковые алгоритмы. Также необходимо показать цифровую грамотность – владение современными программами и готовность учиться, заключила Лоикова.

