24 марта, 18:39

HR-эксперт Лоикова назвала профессии для соискателей старше 45 лет

Молодой дружный коллектив? Где найти работу возрастным соискателям

Россиянки старше 45 лет часто получают отказы при трудоустройстве, утверждают некоторые эксперты. Действительно ли это так и где найти работу в предпенсионном возрасте, расскажет Москва 24

Дискриминация?

Фото: 123RF.com/peopleimages12

С отказом при трудоустройстве сталкиваются 90% россиянок старше 45 лет – работодатели нередко отсеивают таких кандидатов именно из-за возраста. Особенно сложно приходится женщинам, которые брали длительный перерыв в карьере для воспитания детей, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян телеграм-каналу Baza.

Более того, отказы, связанные с возрастом, получают до 45% соискателей старше 55 лет. Часто им предлагают тяжелый физический труд или работу с низкой зарплатой, подчеркнул Мурадян. По его словам, напрямую о возрасте, как правило, не говорят из-за законодательного запрета дискриминации. Работодатели опасаются, что соискательницы с перерывом в 10 и более лет потеряли профессиональные навыки и не смогут быстро адаптироваться к современным реалиям.

Однако, по данным СМИ, с проблемами сталкиваются и женщины, которые не брали длительных пауз в карьере. К примеру, 47-летняя Наталья из Подмосковья в разговоре с журналистами рассказала, что не может найти работу уже 3 года и вынуждена перебиваться редкими проектными подработками. О возрасте ей напрямую не говорят, но все ясно уже на этапе вакансий, где регулярно встречаются формулировки про "молодой дружный коллектив".

Собеседница уверена, что работодатели ее резюме зачастую даже не открывают. А если дело доходит до собеседования, то отказывают якобы из-за "слишком высокого уровня навыков". В похожей ситуации оказались и знакомые Натальи, утверждает женщина.

О дискриминации журналистам рассказала и 58-летняя Марина из Белгорода, которая сделала 12-летний перерыв ради воспитания детей. Женщина утверждает, что на должность продавца ее взяли на стажировку, но спустя 3 дня попросили больше не выходить. Причина – трудности с современными системами учета денег. Затем она устроилась на птицефабрику: проблем на собеседовании не возникло, но сама работа оказалась физически изматывающей и низкооплачиваемой. На вакансии без тяжелого труда Марину не берут – ссылаются на "отсутствие опыта" и формулировку "не подходите".

При этом большинство россиян не планируют прекращать работать после выхода на пенсию: по данным опроса одного из аналитических центров, 78% респондентов намерены трудиться как можно дольше. Только 22% рассчитывают жить за счет накоплений.

Среди главных причин оставаться в профессии, которые назвали россияне, – желание сохранить социальную активность, избежать депрессии и чувство ответственности за близких. Кроме того, 31% участников опроса не хотят ни от кого зависеть и стремятся помогать семье, а 23% ценят социальные связи, которые дает работа. Еще 18% не знают, чем занять себя на пенсии, а 11% считают, что труд помогает сохранить физическую форму.

Для тех, кто все же планирует завершить карьеру, основной стратегией стали накопления: 28% открыли специальные счета, 11% рассматривают инвестиции в недвижимость, а 8% – создание собственного бизнеса.

Сила опыта

Фото: 123RF.com/rollingcamera

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 согласилась, что тенденция отказов, связанных с возрастом, существует. По ее словам, озвученный в СМИ процент внушает тревогу.

Ситуация осложняется тем, что дискриминация ушла в тень. Эксперт подтвердила, что работодатели напрямую не пишут "нам не нужны женщины 45+", но используют эвфемизмы: "коллектив молодой", "требуется высокая обучаемость". А на собеседовании отказывают под предлогом "чрезмерной квалификации" и опасений, что специалист "перерастет" должность.

Особенно сложно приходится женщинам, у которых был перерыв в карьере – декрет, уход за детьми или престарелыми родственниками. Работодатели опасаются, что такие кандидаты потеряли квалификацию. Однако сегодня в России наблюдается кадровый голод, и отношение к зрелым соискателям постепенно меняется в лучшую сторону.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

На сегодняшний день российское законодательство напрямую запрещает дискриминацию в сфере труда, в том числе по возрасту. Сложность в том, что работодатели редко называют официальную причину отказа, отметила специалист.

"Однако существует юридически закрепленный механизм защиты. Если вы считаете, что отказали из-за возраста, то имеете право направить работодателю письменный запрос с требованием сообщить причину. Согласно статье 64 ТК РФ, работодатель обязан предоставить письменный мотивированный ответ в течение семи рабочих дней. Фиксируйте доказательства: сохраняйте скриншоты переписки, при устном разговоре запишите на диктофон", – рекомендовала эксперт.

При наличии явных признаков дискриминации необходимо обращаться в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), прокуратуру или суд.

"Для работодателей, которые необоснованно отказали в трудоустройстве лицам предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии), предусмотрена даже уголовная ответственность за необоснованный отказ в трудоустройстве с штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами (статья 144.1 УК РФ)", – подчеркнула эксперт.

Главные козыри зрелого соискателя 45+ – опыт, ответственность, умение решать сложные задачи без паники, психологическая насмотренность.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

По оценке эксперта, рынок труда предлагает специалистам в этой возрастной категории широкий выбор вакансий. Наиболее высокие зарплаты (до 100 тысяч рублей) доступны в производстве и логистике (станочники, швеи, автослесари, сварщики), а также в строительстве и ремонте (от 100 тысяч для инженеров‑механиков и менеджеров – дизайнеров мебели).

Также она отметила варианты в медицине и образовании, где возраст соискателей не играет роли: востребованы врачи, стоматологи, педагоги и средний медперсонал. Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий (повара, продавцы, администраторы, бухгалтеры, экономисты, кадровики).

"Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение в рамках нацпроекта "Кадры" через портал "Работа России" или центры занятости – это снимает страх работодателя об устаревших знаниях", – добавила эксперт.

Дополнительно нужно адаптировать резюме: указать только последние 10 лет опыта, сделать акцент на конкретных достижениях и результатах, использовать ключевые слова, чтобы его находили поисковые алгоритмы. Также необходимо показать цифровую грамотность – владение современными программами и готовность учиться, заключила Лоикова.

Зудакова Татьяна

обществоистории

