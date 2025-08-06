Эксперт Лоикова объяснила, почему пенсионеров выгодно брать на работу

Лишь 22% россиян планируют уйти на пенсию, остальные же хотят работать как можно дольше, выяснили исследователи. Чем это обусловлено и от чего зависит размер пенсионных выплат, разбиралась Москва 24.

Долгоиграющие планы

Работники старшего и среднего возраста все чаще принимают решение оставаться на рабочем месте после наступления пенсионного возраста, следует из исследования одного из аналитических центров. По их данным, из 1 287 респондентов только 22% планируют уйти на пенсию и жить за счет накоплений. При этом 78% будут стараться работать как можно дольше.

Также 31% участников опроса не хотят от кого-либо зависеть и при этом стремятся помогать близким, поэтому не против отказаться от возможности законного отдыха. Еще 23% отметили, что для них важна социальная активность, которая напрямую связана с трудовой деятельностью. Еще 18% думают остаться на работе, потому что не знают, чем заняться в свободное время на пенсии, и остерегаются возможной депрессии.

При этом 11% опрошенных смотрят в будущее позитивно: по их мнению, пенсионный возраст наступает довольно рано, и в том числе работа поможет сохранить физическую активность. Более того, 9% респондентов уверены, что трудовая деятельность в старшем возрасте поддерживает когнитивные способности, позволяя стать опытным наставником для более молодых коллег.

Также 6% опрошенных настолько любят свою работу, что готовы отдавать ей столько времени, сколько позволят обстоятельства. Еще 2% уже были на пенсии, но в итоге решили вернуться к трудовой деятельности.

В то же время 28% участников исследования заявили, что открыли накопительные счета с целью создать финансовую подушку. Еще 11% рассматривают возможность приобрести инвестиционную недвижимость, которая будет приносить доход. Также некоторые пенсионеры (8%) не исключают возможности создать и развить собственный бизнес, в том числе и небольшой.

Первоклассные специалисты

Пенсионеры продолжают работать, так как им важна социальная вовлеченность, поделилась мнением в беседе с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"Некоторые из них даже соглашаются работать за меньшие деньги, чем молодой персонал. Для сотрудников пенсионного и предпенсионного возрастов очень важно вести активный образ жизни: быть востребованными, передавать знания и находиться в обществе. А если учитывать, что сейчас существует кадровый дефицит, мне кажется, нанимать таких работников – это очень хорошая история", – рассказала эксперт.

Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Пенсионеры часто остаются в сферах вне временных рамок: архитекторы, врачи, инженеры, сотрудники производственно-технического отдела (ПТО) на стройках. У них колоссальный опыт и их возраст обычно переваливает за 60. Также много сотрудников пожилого возраста в ювелирном производстве. Когда они работают, у них буквально "горят" глаза и они максимально вовлечены в дело.

Также многие хотят сохранить финансовую независимость, добавила специалист.

При этом существуют разнообразные программы трудоустройства пенсионеров. Например, в столице это происходит в рамках проекта "Московское долголетие". Из личного опыта Лоикова отметила, что у участники подобных программ вовлечены в обучение и старательно выполняют все задания. Также пенсионеры открыты новому и стараются сохранить внутренний задор.

"Такие сотрудники добросовестны, не позволят себе не выйти на работу. Поэтому идея интегрировать их в рабочую среду – отличная возможность обмениваться опытом между поколениями", – отметила Лоикова.

Кроме того, некоторые предприятия преимущественно ищут тех, кто обладает большим опытом. Обычно это как раз и есть люди старшего возраста, которые прошли хорошую советскую "школу", обладают особой выправкой, заключила Лоикова.

Если же пожилой гражданин хочет выйти на пенсию, он может получить страховые, социальные или накопительные выплаты, напомнил в беседе с Москвой 24 независимый финансовый советник Сергей Кикевич.





Сергей Кикевич независимый финансовый советник Чтобы получить страховую пенсию, нужно иметь 15 лет трудового стажа и не менее 30 накопленных баллов, которые начисляются сотруднику за каждый год работы в зависимости от дохода. Чем больше баллов, тем выше будет пенсия. При этом в каждом регионе есть свои доплаты, что тоже нужно учитывать.

Социальная пенсия полагается женщинам после 65 лет и мужчинам после 70, и начисляется, если не хватило стажа работы или баллов. Помимо этого, такие выплаты получают те, кому полагается, например, пенсия по инвалидности или по потере кормильца. Эти выплаты меньше остальных, но они не опускаются ниже прожиточного минимума (МРОТ), который может различаться в зависимости от региона, объяснил эксперт.

"Третий вид пенсии подразумевает добровольное откладывание денег", – напомнил Кикевич.

Каждый гражданин может поучаствовать в программе долгосрочных сбережений, благодаря которой государство дает ряд полезных льгот, отметил специалист. В частности, предусмотрено софинансирование сбережений со стороны государства, при этом размер поддержки зависит от уровня дохода гражданина, добавил он.

