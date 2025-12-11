Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 13:45

Общество

Главную новогоднюю ель России презентуют 23 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Презентация главной новогодней ели в России пройдет в Кремле 23 декабря. Дизайн-проект оформления выполнен в стиле "Морозный узор", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления делами президента РФ.

Участниками мероприятия станут ученики образовательных учреждений управления делами президента. Ель установят на Соборной площади. Ее высота достигает 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров.

В 2025 году главной новогодней елью России стало дерево из Рузского муниципального округа Подмосковья. Всего на это звание претендовали 24 елки.

При выборе эксперты ориентировались на возраст, высоту и размах ветвей. Особое внимание уделялось состоянию хвои, внутренним качествам дерева и возможности его безопасной перевозки.

Ель прибыла в Кремль 10 декабря. Ее возраст составляет 100 лет. На территории Соборной площади дерево простоит до 20 января.

Дед Мороз привез новогоднюю елку на Соборную площадь в Москве

Читайте также


обществогород

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика