Главную новогоднюю ель России презентуют 23 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Презентация главной новогодней ели в России пройдет в Кремле 23 декабря. Дизайн-проект оформления выполнен в стиле "Морозный узор", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления делами президента РФ.

Участниками мероприятия станут ученики образовательных учреждений управления делами президента. Ель установят на Соборной площади. Ее высота достигает 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров.

В 2025 году главной новогодней елью России стало дерево из Рузского муниципального округа Подмосковья. Всего на это звание претендовали 24 елки.

При выборе эксперты ориентировались на возраст, высоту и размах ветвей. Особое внимание уделялось состоянию хвои, внутренним качествам дерева и возможности его безопасной перевозки.

Ель прибыла в Кремль 10 декабря. Ее возраст составляет 100 лет. На территории Соборной площади дерево простоит до 20 января.

