Видео: Москва 24

Главную новогоднюю ель России привезли в Кремль для дальнейшей установки на Соборной площади. Дерево доставили на специальном автопоезде, за рулем которого находился Дед Мороз.

Возраст ели составляет 100 лет. Высота дерева – 26 метров.

Главная новогодняя ель России была найдена в Рузском муниципальном округе Подмосковья в начале ноября. Всего на это звание претендовало 24 дерева.

При выборе эксперты ориентировались на возраст, высоту и размах ветвей. Причем особое внимание уделялось состоянию хвои, внутренним качествам дерева и возможности его безопасной перевозки.

Специалисты спилили елку 8 декабря, после чего начался процесс подготовки к транспортировке. На территории Соборной площади Кремля дерево простоит до 20 января.