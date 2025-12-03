Елки городских проектов установили на Цветном бульваре в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Цветном бульваре организовали 27 пространств с елками разной высоты в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Данные территории были огорожены лайтбоксами с логотипами различных проектов, а елки украшены брендированными цветными шарами.

В числе представленных проектов – портал mos.ru, приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", сервисы "Мосбилет", "Моспитомец" и "Экоточки Москвы", медиабанк "Мосфото", суперраздел "Москва – детям" и онлайн-трансляция из Московского зоопарка.

Помимо этого, там можно найти пространства городского хозяйства столицы, департамента информационных технологий, фестивалей "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие" и "Театральный бульвар", а также елки комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, "Московской медицины", "Московского образования" и другие.

Ранее в рамках проекта "Зима в Москве" город был украшен оригинальными световыми конструкциями, тематическими арт-объектами и вечнозелеными деревьями и кустарниками. Всего в праздничные пространства преобразятся около 20 центральных площадок столицы.

Главная идея этого сезона – ответственный экологичный подход к созданию городского дизайна с разумным распределением ресурсов, а также новые зимние образы московских улиц, которые будут сочетать современные художественные приемы и традиционную русскую культуру.

С программой проекта можно ознакомиться на mos.ru. "Зима в Москве" будет длиться до 28 февраля 2026 года. Для горожан и гостей города организуют свыше 800 мероприятий, которые состоятся более чем на 400 площадках.

