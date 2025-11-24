Форма поиска по сайту

24 ноября, 07:55

Город

Около 20 городских площадок преобразятся в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В рамках проекта "Зима в Москве" город украсят оригинальные световые конструкции, тематические арт-объекты и более 10 тысяч вечнозеленых деревьев и кустарников. Всего в праздничные пространства преобразятся около 20 центральных площадок столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Главная идея этого сезона – ответственный экологичный подход к созданию городского дизайна с разумным распределением ресурсов, а также новые зимние образы московских улиц, которые будут сочетать современные художественные приемы и традиционную русскую культуру.

К примеру, в декабре Никольская улица превратится в сказочный лес: ее аллеи украсят густые заснеженные можжевельники, черные сосны, березы, рождественские ели, падубы и боярышники. Все декоративные элементы будут созданы с использованием материалов предыдущих сезонов, что говорит о бережном отношении к ресурсам, осознанном потреблении и заботе об экологии.

Столешников переулок будет оформлен в нежных пастельных тонах с лепниной и элементами "сладкого" декора. Природные акценты в виде блестящей листвы османтуса и очертаний вяза "пендула" дополнят воздушную композицию. Пространство также украсят русские и сербские ели, декорированные матовые стеклянные шары с перламутровым эффектом.

В свою очередь, Кузнецкий Мост раскроет поэзию и романтику мира техники: в нижней части пешеходной зоны появятся шестерни, рычаги и миниатюрные устройства, которые будут создавать атмосферу викторианского города. Преобразится и арочная галерея – на ее крыше "проедет" старинный паровоз, а над аллеей, усаженной липами и кленами, "пролетит" воздушный корабль с элементами в оттенках меди, бронзы и латуни.

В композициях впишутся ели, можжевельники и пихты Нордмана – с металлическими конструкциями. Такой художественный контраст воплощает современную философию праздника о том, что технологии выступают естественным продолжением природы. Пространство украсят в том числе с помощью арт-объектов в виде механических сов и пингвинов, винтажных циферблатов и золотых гирлянд.

Москва значительно сокращает объем отходов при создании декоративных пространств благодаря многолетней стратегии повторного использования конструкций. Свыше 90% элементов и материалов, которые будут применяться этой зимой, уже были частью украшений в прошлые сезоны.

Программа проекта "Зима в Москве" была представлена на mos.ru. Он пройдет с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. Для горожан и гостей города организуют свыше 800 мероприятий, которые состоятся более чем на 400 площадках.

"Зима в Москве" объединит людей разных поколений и интересов. В частности, дети смогут посетить кукольные представления и спектакли, побывать в доме Деда Мороза, департаменте колдовства и мастерской новогодних чудес. Взрослые смогут познакомиться с работой профессиональных поваров и кондитеров, посетить катки и лыжные трассы.

Свыше 700 столичных брендов выберут для участия в проекте "Зима в Москве". Предприниматели представят продукцию в арт-павильонах "Сделано в Москве".

Собянин: зимой в столице пройдет шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы"

