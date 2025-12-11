Форма поиска по сайту

Новости

Новости

11 декабря, 16:39

Политика

Путин получил доклад о полном освобождении Северска в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин получил доклад о полном переходе города Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР) под контроль Вооруженных сил России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин в Кремле провел совещание по обсуждению текущей обстановки в зоне специальной военной операции с акцентом на положение дел на севере Донецкой Народной Республики – территории, которая находится в ответственности "Южной" группировки войск", – прокомментировал Песков.

По его словам, в совещании приняли участие начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев. Также в кабинете российского лидера в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

"В ходе совещания президент в целом отметил хорошую динамику на всех направлениях", – сказал представитель Кремля.

Ранее Путин заявлял, что российские военные наращивают давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии боевого соприкосновения.

В частности, штурмовые подразделения "Западной" группировки войск вошли в населенный пункт Красный Лиман в ДНР и ведут бои в юго-восточной и восточной частях города. Также продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой, а группировка войск "Север" завершила освобождение Волчанска.

Российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в зоне СВО

Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика

