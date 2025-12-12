Новогодние мастер-классы и квесты пройдут в Музее кино на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Праздничная программа состоится в Государственном центральном музее кино на ВДНХ в декабре. В ее рамках проведут новогодние мастер-классы и квесты, передает портал мэра и правительства Москвы.

14 декабря в 13:00 в здании музея состоится мастер-класс "Кругосветный Новый год", а в 14:30 гости смогут принять участие в занятии "Ожившие новогодние истории". Им расскажут, как называется Дед Мороз в разных странах. Кроме того, посетителям предложат сделать адвент-календарь и создать теневых кукол для мини-спектакля.

Мастер-класс "Азбука анимации" подготовят для горожан 21 декабря в 13:00, а в 15:00 пройдет квиз-игра "В мире новогодней анимации". Участники узнают о такой профессии, как мультипликатор, смогут поработать на мультстанке и создадут анимационную сцену.

Кроме того, 27 декабря в 13:00 и 15:00 будет организован квест "Новогодний калейдоскоп", в рамках которого гостям напомнят о зимних фильмах и мультфильмах. Также они выполнят тематические задания от столичных колледжей и получат подарки от зимнего волшебника и Снегурочки.

Ранее на ВДНХ создали "Согревающий маршрут". Гости смогут прогуляться по территории выставки и изучить ее живописные места. В маршруте 30 точек – главные павильоны, архитектурные достопримечательности, парковые зоны и площадки "Зимы в Москве". Карта доступна бесплатно в инфоцентре у арки главного входа.

