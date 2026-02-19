BRCI: забеги на длинные дистанции ускоряют "старение" клеток крови

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участие в сверхдлинных забегах, таких как ультрамарафон на 171 километр, ускоряет повреждение и преждевременное "старение" эритроцитов. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Blood Red Cells&Iron (BRCI).

Ученые проанализировали кровь 23 бегунов до и после участия в престижном забеге "Монблан Ультратрейл", а также в обычном марафоне. С помощью молекулярных методов они оценили состояние тысяч белков, липидов и метаболитов в плазме и эритроцитах.

Оказалось, что после длительных нагрузок эритроциты теряют эластичность. Эксперты пояснили, что это важно, поскольку именно способность деформироваться позволяет им проникать в самые мелкие капилляры и доставлять кислород тканям. Снижение этой гибкости может нарушать питание органов.

Исследователи выделили две основные причины повреждений. Первая – механическая: во время бега клетки крови подвергаются постоянным перепадам давления и повышенной нагрузке. Вторая – биохимическая: на фоне воспаления и окислительного стресса в эритроцитах накапливаются молекулярные дефекты, ускоряющие их гибель.

Изменения фиксировались уже после 40 километров, но у участников 171-километровой дистанции они были выражены гораздо сильнее.

По словам специалистов, пока неизвестно, насколько быстро организм способен восстановиться после таких нагрузок и есть ли долгосрочные последствия. Однако исследование подтверждает, что экстремальные по длительности забеги могут влиять на систему транспорта кислорода, создавая скрытую физиологическую нагрузку.

