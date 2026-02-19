Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 14:50

Наука
Главная / Новости /

BRCI: забеги на длинные дистанции ускоряют "старение" клеток крови

Ученые выяснили, что бег на длинные дистанции ускоряет "старение" клеток крови

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участие в сверхдлинных забегах, таких как ультрамарафон на 171 километр, ускоряет повреждение и преждевременное "старение" эритроцитов. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Blood Red Cells&Iron (BRCI).

Ученые проанализировали кровь 23 бегунов до и после участия в престижном забеге "Монблан Ультратрейл", а также в обычном марафоне. С помощью молекулярных методов они оценили состояние тысяч белков, липидов и метаболитов в плазме и эритроцитах.

Оказалось, что после длительных нагрузок эритроциты теряют эластичность. Эксперты пояснили, что это важно, поскольку именно способность деформироваться позволяет им проникать в самые мелкие капилляры и доставлять кислород тканям. Снижение этой гибкости может нарушать питание органов.

Исследователи выделили две основные причины повреждений. Первая – механическая: во время бега клетки крови подвергаются постоянным перепадам давления и повышенной нагрузке. Вторая – биохимическая: на фоне воспаления и окислительного стресса в эритроцитах накапливаются молекулярные дефекты, ускоряющие их гибель.

Изменения фиксировались уже после 40 километров, но у участников 171-километровой дистанции они были выражены гораздо сильнее.

По словам специалистов, пока неизвестно, насколько быстро организм способен восстановиться после таких нагрузок и есть ли долгосрочные последствия. Однако исследование подтверждает, что экстремальные по длительности забеги могут влиять на систему транспорта кислорода, создавая скрытую физиологическую нагрузку.

Ранее ученые выяснили, что движения глаз напрямую связаны с процессом извлечения эпизодических воспоминаний. Эксперты обнаружили, что перед тем, как человек вспомнит какую-либо деталь прошлого, например увиденный образ, звук или ощущение, активность его глаз резко возрастает примерно за 0,5 секунды.

Читайте также


наукаспорт

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика