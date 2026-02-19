Эксперт Гончаров: употребление воды из Байкала может обернуться расстройством пищеварения

Фото: телеграм-канал SHAMAN

В некоторых местах озера Байкал зашкаливает концентрация бактерий и вредных примесей, а значит, употребление нефильтрованной воды может обернуться пищевым расстройством. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал председатель совета директоров одной из водоочистных компаний Михаил Гончаров.

Он отметил, что озеро действительно отличается высокой прозрачностью. Дно Байкала просматривается на глубине до нескольких десятков метров, а по химическому составу вода местами близка к дистиллированной. Чистоту, объяснил эксперт, поддерживают микроорганизмы-фильтраторы. Однако внешняя "хрустальность" может вводить в заблуждение.

Гончаров, в частности, напомнил о "наследии" Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, закрытого еще в 2013 году. В накопителях предприятия, по его данным, осталось свыше 6 миллионов кубометров токсичных отходов, которые постепенно могут попадать в озеро через грунтовые воды.

Кроме того, специалист подчеркнул, что если на глубине вода сохраняет высокие показатели чистоты, то в прибрежной зоне ситуация иная – особенно в местах впадения рек и активного туризма. Именно там, по его словам, фиксируются превышения по бактериям и примесям.

Это также касается и знаменитого байкальского льда. Он представляет собой застывшую воду, накопившую атмосферные загрязнения. Более того, микроорганизмы способны сохраняться в нем даже при сильных морозах.

"Ученые не зря ведут постоянный мониторинг: даже такой гигантский водоем не обладает бесконечным ресурсом самоочищения перед лицом человеческой деятельности", – подчеркнул эксперт.

Ранее российский певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) опубликовал в соцсетях видео, как лизнул лед Байкала, и поделился своим впечатлением. Артист опустился на колени, а после дегустации сообщил, что ему было вкусно. На ролике он также передал "пламенный привет" поклонникам.