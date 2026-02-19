Фото: телеграм-канал Baza

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП в цеху автозавода под Липецком, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Всего госпитализированы восемь человек, четыре – в состоянии средней тяжести. Губернатор добавил, что к настоящему моменту поисково-спасательные работы завершены, по данным МЧС, под завалами больше никого нет.

"Благодарю сотрудников экстренных служб за оперативную и слаженную работу", – подчеркнул Артамонов.

Инцидент на предприятии в Краснинском округе Липецкой области произошел 19 февраля – обрушилась крыша завода "Моторинвест". Площадь крушения составила около 10% от всего здания. По предварительной версии, причиной стало скопление снега.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. На месте ЧП продолжают работать криминалисты и следователи. Семьям пострадавших окажут материальную помощь.

