02 января, 13:40

Происшествия

Крыша склада обрушилась в Кузбассе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Крыша склада Wildberries обрушилась вечером 1 января в городе Юрге Кемеровской области. Об этом ТАСС заявили в экстренных службах.

В региональном главке МЧС России информацию о ЧП подтвердили. По данным областной прокуратуры, площадь обрушения составляет 500 квадратных метров. Для обеспечения безопасности доступ на объект временно ограничен, добавили в компании.

Как рассказали в СУ СК России по региону, причиной случившегося могло стать скопление снега. В результате обрушения пострадали трое работников, им оказана помощь на месте.

По словам пресс-секретаря кемеровского областного центра медицины катастроф Антона Дужика, двое пострадавших мужчин в возрасте 22 и 25 лет отказались от госпитализации. Еще одна 37-летняя женщина отправлена на амбулаторное лечение.

В прокуратуре добавили, что обрушение кровли произошло в зоне загрузки. Началась доследственная проверка по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Кроме того, проведена проверка исполнения требований законодательства об охране труда и соблюдения градостроительных норм при строительстве склада.

В декабре 2025 года в городе Петров Вал Волгоградской области обрушилась часть жилого дома. Предварительно, причиной ЧП стала разгерметизация бытового газа.

В результате произошедшего 4 человека пострадали, позже один из них скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Московский патруль": конструкция бывшего горнолыжного комплекса обрушилась в Красногорске

