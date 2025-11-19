19 ноября, 15:43Происшествия
Мальчик пострадал при обрушении под ним перекрытия в ТЦ Серпухова
Фото: телеграм-канал "360 ЧП"
В Серпухове 11-летний мальчик получил травмы в торговом центре после обрушения перекрытия, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошел 18 ноября. Ребенок попытался достать помаду, которую его знакомая уронила на металлическое перекрытие между лестницей и эскалатором. Он спрыгнул туда, однако конструкция не выдержала веса ребенка и провалилась.
Пострадавшему потребовалась медпомощь, его госпитализировали. Серпуховская городская прокуратура установит обстоятельства случившегося и даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет обеспечения безопасности посетителей ТЦ. Кроме того, взяты на контроль результаты процессуальной проверки.
Как пишут телеграм-каналы, мальчик упал со второго этажа. У него выбиты зубы, разбито лицо и сломана рука. Ребенку могут провести несколько операций.
Журналисты уточнили, что мальчик увлекается спортом. Он профессионально занимается футболом в спортшколе "Талант" и играет в составе местной сборной Серпухова.
Ранее во Владивостоке на мальчика упал бетонный строительный блок. От полученных травм он скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, обстоятельства трагедии выяснялись.
