Бетонный блок опрокинулся на ребенка во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "Следком Приморья"

Бетонный строительный блок упал на мальчика во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

Инцидент произошел 3 ноября на территории дома, расположенного в Советском районе. Сын владельца жилья скончался от полученных травм в медучреждении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, обстоятельства гибели ребенка 2022 года рождения выясняются. Следователи уже назначили необходимые судебные экспертизы.

Ранее врачи Спасской городской больницы Приморья спасли годовалого мальчика, на которого упал шкаф. После этого у ребенка пошла кровь из уха и носа, появились обширные гематомы вокруг глаз и было нарушено сознания.

Компьютерная томография подтвердила наличие черепно-мозговой травмы. Специалисты провели трепанацию черепа и удалили эпидуральную гематому. После операции ребенка доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2 для дальнейшего лечения в нейрохирургическом отделении.



