Посол Мирошник назвал актом терроризма удар ВСУ по мирным жителям в Херсонской области

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Денис Бочаров

Атака ВСУ на место скопления мирных жителей в Херсонской области является преднамеренным актом терроризма, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что это продолжает череду "бесчеловечных убийств, совершаемых украинскими нацистами", а удар БПЛА в новогоднюю ночь по гражданскому объекту является демонстрацией непримиримого отношения Украины к возможности прекращения "военного кровопролития" политико-дипломатическим путем.

"Убийство десятков мирных жителей украинскими боевиками не может остаться безнаказанным", – указал Мирошник.

Он также отметил, что атаку ВСУ должна получить самую жесткую правовую и политическую оценку от всех стран, для которых понятие норм международного гуманитарного права "остается не пустым звуком". Данный вопрос будет поднят российскими дипломатами на всех ключевых международных площадках.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, назвала атаку Киева на мирных жителей в Херсонской области абсолютным нравственным уродством.

"С созданиями, органически лишенными связи с внутренним нравственным законом, которым наделил Господь человека. И потому не имеющими никакого морального права представлять власть в нормальном обществе, претендовать на поддержку в народе", – написала она в своем телеграм-канале.

Матвиенко добавила, что у представителей такой власти не должно быть политического будущего. Кроме того, нет оправданий цинизму и жестокости тех, кто принимал решение об атаке в праздничную новогоднюю ночь.

Политик подчеркнула, что они атаковали осознанно, поскольку "точно знали", что в этом месте были мирные отдыхающие семьи с детьми.

"Ждём отчётливой реакции осуждения от мирового сообщества, от лидеров государств", – заключила Матвиенко.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что около 24 человек погибли, а более 50 получили ранения в результате атаки ВСУ. По его словам, удар был нанесен почти под бой курантов, а среди погибших есть ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, которые причастны к случившемуся. Их действиям будет дана правовая оценка.

