Работа канатной дороги на ВДНХ приостановлена из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работа канатной дороги в парке "Орион" на ВДНХ временно приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале парка.

"Уважаемые гости! Сообщаем вам, что в связи с неблагоприятными погодными условиями работа канатной дороги временно приостановлена до улучшения метеоусловий", – отмечается в сообщении.

Как уточнили в парке, эксплуатацию "Воздушного трамвая" приостановили из-за приоритета, которым является безопасность пассажиров.

Ранее москвичей предупредили о снеге и усилении ветра в ближайшее время. Непогода сохранится до конца суток, 22 февраля.

Горожан попросили соблюдать внимательность на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них транспорт. Автомобилистов призвали придерживаться скоростного режима и дистанции.

На фоне непогоды в столичном регионе объявили желтый уровень опасности. В ночь на 23 февраля температура воздуха в городе составит от минус 7 до минус 9 градусов, в центре – от 3 до 5 градусов мороза.

