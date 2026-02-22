Москвичей предупредили о метели и сильном ветре до конца суток

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Снег, метель и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшее время. Непогода сохранится до конца суток, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Погодные условия могут способствовать образованию снежных накатов, гололедицы", – говорится в сообщении.

В связи с прогнозом горожан попросили соблюдать внимательность на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них транспорт. Автомобилистов призвали придерживаться скоростного режима и дистанции.

Тем временем в Москве продолжаются работы по ликвидации последствий сильного снегопада. Специалисты вывозят с дорог собранный снег при помощи снегоуборочной и погрузочной техники.

Высота сугробов в столице достигла 80 сантиметров 20 февраля, став абсолютным рекордом за 72 года метеонаблюдений. При этом, согласно данным станции на Балчуге, в центре города показатель оказался чуть меньше – 77 сантиметров. Аналогичное значение было зафиксировано лишь 26 марта 2013 года.

