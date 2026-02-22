Лыжница Непряева заняла 11-е место в марафоне на Олимпиаде-2026

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 11-е место на марафонской гонке классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Италии, пройдя большую часть расстояния не на своих лыжах. Об этом сообщает ТАСС.

Первой стала шведка Эбба Андерссон, которая прошла 50 километров за 2 часа 16 минут 28,2 секунды. Второй финишировала норвежка Хейди Венг, отстав на 2 минуты 15,3 секунды, третьей – швейцарка Надя Келин. Ее отставание составило 6 минут 41,5 секунды.

Пройдя 21,6 километра, россиянка ошиблась боксом и надела лыжи немки Катарины Хенних Дотцлер. В итоге от победительницы она отстала на 8 минут 55,2 секунды.

До этого сообщалось, что российские фигуристы впервые с 1960 года не завоевали ни одной медали на Олимпийских играх. На Играх 2026 года в Италии из россиян выступили представители одиночного катания Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Первой и пока единственной медалью для РФ на ОИ стало "серебро", завоеванное ски-альпинистом Никитой Филипповым. Золото в спринтерской гонке взял испанец Ориоль Кардона Коль, а бронзу – француз Тибо Ансельме.

