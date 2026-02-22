Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ ликвидировали еще два вражеских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще восьми БПЛА на подлете к столице. На места падения обломков также прибыли экстренные службы.

При этом в районе столичных аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на полеты. Авиагавани не принимают и не выпускают воздушные суда.

