22 февраля, 15:48Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ ликвидировали еще два вражеских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще восьми БПЛА на подлете к столице. На места падения обломков также прибыли экстренные службы.
При этом в районе столичных аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на полеты. Авиагавани не принимают и не выпускают воздушные суда.