Результат лыжницы Непряевой аннулировали в марафоне на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в марафоне на зимних Олимпийских играх аннулировали за нарушение правил при смене лыж. Об этом сообщает ТАСС.

После преодоления отметки в 21,6 километра спортсменка по ошибке заехала в бокс представительницы Германии Катарины Хенних Дотцлер и использовала ее лыжи. Немецкая лыжница пришла на финиш 9-й, а Непряева 11-й, однако в протоколе ее результат аннулировали.

В свою очередь, россиянка назвала свою ошибку непростительной.

"Это моя ошибка, потому что нужно сохранять концентрацию. С одной стороны, я не перепутала, потому что была уверена, что у меня 12-й номер. С другой стороны, я сделала огромную непростительную ошибку, очень стыдно за нее", – отметила она.

Первой в марафоне стала шведка Эбба Андерссон, которая прошла 50 километров за 2 часа 16 минут 28,2 секунды. Второй финишировала норвежка Хейди Венг, отстав на 2 минуты 15,3 секунды, третьей – швейцарка Надя Келин.

Ранее ски-альпинист из России Никита Филиппов занял второе место в спринтерской гонке ОИ. Золото взял испанец Ориоль Кардона Коль, а бронзу – француз Тибо Ансельме.

