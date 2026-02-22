Собянин: силы ПВО сбили еще один БПЛА на подлете к Москве

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили очередной вражеский БПЛА, который летел к Москве, 22 февраля. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Мэр столицы уточнил, что на месте падения фрагментов дрона задействованы экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще 10 БПЛА на подлете к столице. На места падения обломков также прибыли экстренные службы.

При этом в районе столичных аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на полеты. Авиагавани не принимают и не выпускают воздушные суда.

