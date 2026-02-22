График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

22 февраля, 17:33

Происшествия

Секретная служба США застрелила пытавшегося попасть в резиденцию Трампа

Фото: Getty Images/Scott Olson

Сотрудники секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, попытавшегося проникнуть на территорию резиденции главы Белого дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом заявил пресс-секретарь службы Энтони Гульельми в соцсети Х.

"Вооруженный мужчина был застрелен агентами секретной службы США и полицией", – говорится в сообщении.

По словам Гульельми, мужчину в возрасте около 20 лет заметили у северных ворот. Он был убит на месте, уточнил пресс-секретарь, добавив, что при мужчине были пистолет и канистра.

В сентябре 2024 года произошла попытка покушения на Трампа. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

Сотрудники Секретной службы вовремя заметили нападавшего и задержали его. В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп в результате произошедшего не пострадал.

Позже была установлена личность задержанного. Им оказался американец Райан Раут.

Мужчина в своих соцсетях выступал в поддержку Украины и демократов. По неофициальным сведениям, он помогал вербовать американцев для участия в боях против России в зоне СВО.

происшествияза рубежом

