Fox News: правоохранители установили личность подозреваемого в покушении на Трампа

02:18Происшествия
Фото: AP Photo/Martin County Sheriff's Office
Правоохранители установили личность подозреваемого во втором покушении на экс-президента США – им оказался американец Райан Уэсли Рут. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в полиции.
По информации спецслужб, Рут смог просунуть дуло своего автомата сквозь цепную ограду у гольф-клуба Трампа. Сотрудники секретной службы вовремя заметили злоумышленника и открыли по нему огонь. Рут попытался сбежать на автомобиле, однако полицейские смогли его догнать и арестовать.
В местных СМИ распространяется информация о том, что Рут в своих соцсетях неоднократно выступал в поддержку Украины и Демократической партии США. По неподтвержденным данным, он также занимался вербовкой граждан США для участия в боевых действиях против РФ в зоне СВО.
О новой попытке покушения на Дональда Трампа стало известно вечером 15 сентября. Все началось со звуков стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.
Позже выяснилось, что сотрудники секретной службы открыли огонь по подозреваемому и задержали его. В кустах около места происшествия обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.
Сам Трамп сообщил, что не пострадал в результате произошедшего. К расследованию инцидента подключилось Федеральное бюро расследований.
Секретная служба США расследует стрельбу неподалеку от Трампа