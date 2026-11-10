Три помещения для бизнеса выставили на торги в Южном Медведкове

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Три коммерческих помещения на первом этаже здания на Полярной улице выставили на открытые городские аукционы. Предприниматели смогут приобрести недвижимость для организации торговых точек, сервисных центров и других видов бизнеса, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Все объекты расположены в районе Южное Медведково по адресу Полярная улица, дом 13, корпус 4. Помещения имеют отдельные входы и свободное назначение, поэтому покупатели смогут самостоятельно выбрать направление будущей деятельности.

Площадь выставленной на торги недвижимости составляет от 67,7 до 76,3 квадратного метра. По словам Пуртова, такие площадки могут подойти для предприятий в сфере торговли, бытового обслуживания, спорта, здравоохранения, культуры и досуга.

Продавцом выступает столичный департамент городского имущества. Заявки на участие в аукционах принимаются до 11 ноября.

Сами торги запланированы на 20 ноября. Они пройдут в электронной форме на площадке "Росэлторг".

Ранее четыре коммерческих помещения общей площадью от 140,7 до 272,6 квадратного метра выставили на торги в жилом комплексе района Левобережный. Объекты расположены на Смольной улице, рядом со станцией метро "Беломорская".