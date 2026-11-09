Три коммерческих помещения выставили на городские торги в Алтуфьевском районе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В Алтуфьевском районе Москвы на городские торги выставили три помещения свободного назначения площадью от 95,9 до 151,8 квадратного метра. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Помещения расположены на Стандартной улице, дом 27, рядом со станцией Бескудниково первого Московского центрального диаметра. Они находятся на первых этажах и оборудованы отдельными входами. Продавцом недвижимости выступает департамент городского имущества Москвы.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, помещения подойдут для разных видов бизнеса. В них можно открыть магазины, салоны красоты, детские кружки или спортивные секции.

Заявки на участие в аукционе принимают до 12 ноября. Сами торги запланированы на 24 ноября и пройдут на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимо зарегистрироваться и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее четыре коммерческих помещения общей площадью от 140,7 до 272,6 квадратного метра выставили на торги в жилом комплексе района Левобережный. Объекты расположены на Смольной улице, рядом со станцией метро "Беломорская". Заявки на участие в аукционах принимают до 9 и 25 ноября, сами торги состоятся 17 ноября и 4 декабря на площадке "Росэлторг".