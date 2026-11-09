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Новости

09 ноября, 07:13

Политика

Куба готовится к возможной военной операции США

Фото: depositphotos/jewhyte

Куба серьезно воспринимает угрозу возможной военной операции США и регулярно готовит население к защите страны. Об этом заявил постпред Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман.

"Каждую пятницу на Кубе мы посвящаем день обороне, чтобы подготовить весь народ к защите нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности. Мы должны быть готовы к любому сценарию, включая военный", – приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон направит корабли к побережью Кубы после разрешения конфликта с Ираном. По словам главы Белого дома, его администрация вложила в ВС США "крупнейшую в истории сумму в 1 триллион долларов".

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио призвал жителей Кубы сотрудничать с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) ради политических "перемен" в стране.

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