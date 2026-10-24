Рубио призвал жителей Кубы сотрудничать с ЦРУ ради "перемен"

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Госсекретарь США Марко Рубио призвал жителей Кубы сотрудничать с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) ради политических "перемен" в стране.

"Тем, кто стремится внести позитивные перемены на Кубу, – сейчас настало время. Разочарование от невыполненных обещаний, коррупции и привилегированной жизни лишь немногих; воспользуйтесь этой возможностью, чтобы внести желаемые изменения через скрытное партнерство с ЦРУ", – написал Рубио в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон направит корабли к побережью Кубы после разрешения конфликта с Ираном. После этого, по словам американского лидера, Вашингтон может послать на Кубу Рубио, чтобы тот "довел дело до конца".

В октябре суд американского штата Флорида выдал ордер на арест 95-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Власти США предъявили ему обвинения в убийстве по четырем пунктам, уничтожении воздушного судна по двум пунктам, а также в преступном сговоре с целью убийства американцев.